Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения: спасатели сконцентрированы на локализации двух основных очагов

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение природных пожаров, на утро 26 апреля до сих пор тлеют пеньки, остатки древесины и торфянике в очагах пройденных огнем. За минувшие сутки на место пожара авиация сбросила 114 т воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.