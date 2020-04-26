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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103863 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129847 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения: спасатели сконцентрированы на локализации двух основных очагов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение природных пожаров, на утро 26 апреля до сих пор тлеют пеньки, остатки древесины и торфянике в очагах пройденных огнем. За минувшие сутки на место пожара авиация сбросила 114 т воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

“По состоянию на 7 ч. 26 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тление пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах пройденных огнем”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 5 путепрокладывателей Вооруженных Сил Украины.

“Инженерной техникой создано 987 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 50 человек и 250 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 17 человек личного состава и 230 единиц техники, в том числе 2 вертолета, которыми 25 апреля осуществлено 57 сбросов — 114 т воды (с начала работ осуществлено 2230 сбросов — 5 тыс. 130 т воды)”, — резюмировали спасатели.

Напомним, следственная комиссия Рады по расследованию пожаров на пяти складах боеприпасов просит продлить ее работу на полгода.

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