Собака у Хмельницькому напала на громадянина Туреччини
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 січня. УНН. Медики у Хмельницькому рятують життя 39-річного громадянина Туреччини, якого покусала собака. Про це повідомили кореспонденту УНН у патрульній поліції міста і медики.
За інформацією медиків, у чоловіка велика крововтрата, рвані рани тулуба і правого передпліччя. Наразі його рятують реаніматологи обласної лікарні.
Як повідомили у патрульній поліції, потерпілому 39 років. Він громадянин Туреччини. Собака накинулась на чоловіка у приватному помешканні його знайомого, куди постраждалий прийшов не вперше. Патрульні вистрелили у тварину, проте стало відомо, що собака вижила.
"Патрульні поліції змушені були застосувати вогнепальну зброю на ураження, аби врятувати життя чоловіка, якого ледь не загризла собака породи ротвейлер. Собака вижила. На місці події працює слідчо-оперативна група", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, патрульні у Хмельницькому застрелили собаку, яка покусала чоловіка.