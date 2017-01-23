Собака в Хмельницком напала на гражданина Турции
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 января. УНН. Медики в Хмельницком спасают жизнь 39-летнего гражданина Турции, которого покусала собака. Об этом сообщили корреспонденту УНН в патрульной полиции города и медики.
По информации медиков, у мужчины большая кровопотеря, рваные раны туловища и правого предплечья. Сейчас его спасают реаниматологи областной больницы.
Как сообщили в патрульной полиции, потерпевшему 39 лет. Он гражданин Турции. Собака набросилась на мужчину в частном доме его знакомого, куда пострадавший пришел не впервые. Патрульные выстрелили в животное, однако стало известно, что собака выжила.
"Патрульные полиции вынуждены были применить огнестрельное оружие на поражение, чтобы спасти жизнь мужчины, которого едва не загрызла собака породы ротвейлер. Собака выжила. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщили в полиции.
Напомним, как сообщал УНН, патрульные в Хмельницком застрелили собаку, которая покусала мужчину.