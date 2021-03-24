Собака Байденів повернувся в Білий дім після інциденту зі службою безпеки

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Повідомляється, що 3-річний Мейджор і 12-річна німецька вівчарка Чемп були доставлені в будинок сім’ї Байдена в Делавері після інциденту на початку цього місяця.

Так, Мейджор і Чемп тимчасово повернулися в Делавер після того, як CNN опублікувала статтю про “інцидент з укусом”. За даними журналістів, Мейджор також виявляв більш агресивну поведінку, зокрема пес нібито ганявся за охороною та персоналом Білого дому.

Минулого тижня Байден на каналі ABC News повідомив, що “Мейджор нікого не кусав і не дряпав”. За словами президента, в Білому домі буквально за кожними дверима перебувають представники служби безпеки — незнайомі люди, побачивши яких пес реагує, щоб захистити господаря.

У резиденції в Делавері Мейджор пройшов "додаткову підготовку".

“Так, обидві собаки в Білому домі”, — підтвердив виданню представник Білого дому після того, як у вівторок були опубліковані фотографії, на яких людина вигулює Мейджора в резиденції президента у Вашингтоні, округ Колумбія.

Що було раніше

Наприкінці січня дві німецькі вівчарки президента США Джо Байдена і першої леді Джилл Байден — Чемп та Мейджор — переїхали в Білий дім.

Однак уже в березні тварин відвезли після нібито “агресивної поведінки” в Білому домі.