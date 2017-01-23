Снайпери бойовиків активізувались на маріупольському напрямку

“По всьому фронту активізувалися снайпери бойовиків. Зокрема такі епізоди зареєстровано на Красногоріївці, Маріїнці, Новотроїцькому та Широкиному. Як і раніше, основні бойові дії на маріупольському напрямку ведуться на ділянці фронту Павлопіль-Широкине”, — сказав він.

Всього за добу на маріупольському напрямку зафіксовано 23 ворожі обстріли, один з них із застосуванням важкого озброєння.

Нагадаємо, минулої доби, 22 січня, четверо українських військових отримали поранення.