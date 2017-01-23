Снайпери бойовиків активізувались на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На маріупольському напрямку минулої доби снайпери бойовиків активізувалися по всьому фронту. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“По всьому фронту активізувалися снайпери бойовиків. Зокрема такі епізоди зареєстровано на Красногоріївці, Маріїнці, Новотроїцькому та Широкиному. Як і раніше, основні бойові дії на маріупольському напрямку ведуться на ділянці фронту Павлопіль-Широкине”, — сказав він.
Всього за добу на маріупольському напрямку зафіксовано 23 ворожі обстріли, один з них із застосуванням важкого озброєння.
Нагадаємо, минулої доби, 22 січня, четверо українських військових отримали поранення.