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Снайперы боевиков активизировались на мариупольском направлении

Снайперы боевиков активизировались на мариупольском направлении

Киев • УНН

 • 6350 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. На мариупольском направлении за прошедшие сутки снайперы боевиков активизировались по всему фронту. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"По всему фронту активизировались снайперы боевиков. В частности такие эпизоды зарегистрированы на Красногоровке, Мариинке, Новотроицком и Широкино. Как и ранее, основные боевые действия на мариупольском направлении ведутся на участке фронта Павлополь-Широкино", - сказал он.

Всего за сутки на мариупольском направлении зафиксировано 23 враждебных обстрела, один из них с применением тяжелого вооружения.

Напомним, за минувшие сутки, 22 января, четверо украинских военных получили ранения.

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