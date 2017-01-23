Снайперы боевиков активизировались на мариупольском направлении

"По всему фронту активизировались снайперы боевиков. В частности такие эпизоды зарегистрированы на Красногоровке, Мариинке, Новотроицком и Широкино. Как и ранее, основные боевые действия на мариупольском направлении ведутся на участке фронта Павлополь-Широкино", - сказал он.

Всего за сутки на мариупольском направлении зафиксировано 23 враждебных обстрела, один из них с применением тяжелого вооружения.

Напомним, за минувшие сутки, 22 января, четверо украинских военных получили ранения.