Снарядного голоду у Сил оборони України немає - Волошин
Київ • УНН
За минулу добу українська артилерія здійснила понад 3 000 вогневих пострілів, використовуючи як радянське, так і сучасне західне озброєння, що свідчить про відсутність дефіциту снарядів.
Сил оборони України наразі не відчувають снарядного голоду на Донеччині. Лише за минулу добу артилерія ЗСУ виконала понад 3 тисячі вогневих завдань. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, передає УНН.
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3 093 вогневих завдання виконала наша артилерія за минулу добу. І вже за цю добу виконали понад 350 вогневих завдань за допомогою артилерії. Це і радянського зразка і сучасного західного озброєння. Тобто статистика говорить сама за себе
Підполковник підкреслив, що Сили оборони мають на озброєні техніку як радянських часів, так і новітні західні зразки озброєння.
Ворог це щодня відчуває у своїх втратах. Снарядного голоду у нас немає
А втім, він наголосив, що артилерія та боєприпаси це витратний матеріал - тож у цьому напрямку Україна потребує якомога більше озброєння.
Нагадаємо
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу, 27 червня, Сили оборони ліквідували близько 1170 військовослужбовців окупантів.