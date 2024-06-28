Сил обороны Украины пока не испытывают снарядного голода в Донецкой области. Только за минувшие сутки артиллерия ВСУ выполнила более 3 тысяч огневых задач. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин, передает УНН.

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3 093 огневых задачи выполнила наша артиллерия за минувшие сутки. И уже за эти сутки выполнили более 350 огневых задач с помощью артиллерии. Это и советского образца и современного западного вооружения. То есть статистика говорит сама за себя - рассказал подполковник Назар Волошин.

Подполковник подчеркнул, что Силы обороны имеют на вооружении технику как советских времен, так и новейшие западные образцы вооружения.

Враг это ежедневно ощущает в своих потерях. Снарядного голода у нас нет - подчеркнул Волошин.

Впрочем, он отметил, что артиллерия и боеприпасы это расходный материал - поэтому в этом направлении Украина нуждается в как можно большем количестве вооружения.

Напомним

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки, 27 июня, Силы обороны ликвидировали около 1170 военнослужащих оккупантов.