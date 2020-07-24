"Смотрящего" за одним з міст Київщини арештували за вимагання пів мільйона доларів

КИЇВ. 24 липня. УНН. У Києві відправили під варту чоловіка, який позиціонував себе так званим “смотрящим” за одним із міст Київської області, за підозрою у тому, що, погрожуючи насильством, вимагав від громадянина України 500 тис. доларів США та передачу прав на майно. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Автономної Республіки Крим.