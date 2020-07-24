"Смотрящего" за одним з міст Київщини арештували за вимагання пів мільйона доларів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. У Києві відправили під варту чоловіка, який позиціонував себе так званим “смотрящим” за одним із міст Київської області, за підозрою у тому, що, погрожуючи насильством, вимагав від громадянина України 500 тис. доларів США та передачу прав на майно. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Автономної Республіки Крим.

“Прокуратура АРК здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 289 (незаконного заволодіння транспортними засобами) КК України”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронні органи автономії отримали інформацію про те, що невідомі особи, погрожуючи насильством, вимагали від громадянина України 500 тис. доларів США та передачу прав на майно.

Під час слідства правоохоронці встановили, що йдеться про групу осіб, до якої входили, зокрема, і жителі тимчасово окупованого півострова. Також встановлено, що безпосередньо підозрюваний раніше був судимий за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів і позиціонував себе так званим “смотрящим” за одним із міст Київської області.

За результатами проведених 23 липня санкціонованих обшуків, у тому числі за місцем проживання підозрюваного, виявлено і вилучено речі та документи, які підтверджують протиправну діяльність. Цього ж дня вказаному громадянину повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, тобто у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, його близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна (вимагання), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

“Сьогодні, 24 липня 2020 року, Голосіївський районний суд міста Києва підтримав позицію прокуратури АР Крим та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у понад 600 тисяч гривень”, — додається у повідомленні.

На теперішній час проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення.

Нагадаємо, на Харківщині викрили банду, яка тримала у заручниках 39-річного чоловіка та вимагала від його батька 20 тисяч доларів за звільнення сина. 

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