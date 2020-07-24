"Смотрящего" за одним из городов Киевской области арестовали за вымогательство полумиллиона долларов

КИЕВ. 24 июля. УНН. В Киеве отправили под стражу мужчину, который позиционировал себя так называемым "смотрящим" за одним из городов Киевской области, по подозрению в том, что он, угрожая насилием, требовал от гражданина Украины 500 тыс. долларов США и передачи прав на имущество. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым.