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"Смотрящего" за одним из городов Киевской области арестовали за вымогательство полумиллиона долларов

Киев  •  УНН

 • 15905 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В Киеве отправили под стражу мужчину, который позиционировал себя так называемым "смотрящим" за одним из городов Киевской области, по подозрению в том, что он, угрожая насилием, требовал от гражданина Украины 500 тыс. долларов США и передачи прав на имущество. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым.

"Прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладения транспортными средствами) УК Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранительные органы автономии получили информацию о том, что неизвестные лица, угрожая насилием, требовали от гражданина Украины 500 тыс. долларов США и передачи прав на имущество.

Во время следствия правоохранители установили, что речь идет о группе лиц, в которую входили в том числе и жители временно оккупированного полуострова. Также установлено, что непосредственно подозреваемый ранее был судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и позиционировал себя так называемым "смотрящим" за одним из городов Киевской области.

По результатам проведенных 23 июля санкционированных обысков, в том числе по месту жительства подозреваемого, обнаружено и изъято вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность. В этот же день указанному гражданину сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины, то есть в вымогательстве передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, его близкими родственниками, повреждения или уничтожения их имущества (вымогательство), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц.

"Сегодня, 24 июля 2020 года, Голосеевский районный суд Киева поддержал позицию прокуратуры АР Крым и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в более 600 тысяч гривен", - добавляется в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление других лиц, причастных к совершению этого уголовного преступления.

Напомним, в Харьковской области разоблачили банду, которая держала в заложниках 39-летнего мужчину и потребовала от отца 20 тысяч долларов за освобождение сына.

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