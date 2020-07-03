Смолій: зміна голови НБУ не вплине на ситуацію з ПриватБанком
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Відставка голови НБУ Якова Смолія та призначення нового голови Нацбанку не вплине на політику держави щодо ПриватБанку, так як у НБУ немає одноосібного прийняття рішень, де одна людина може щось вирішувати. Про це під час брифінгу заявив Голова Національного банку України (2018-2020 років) Яків Смолій, передає кореспондент УНН.
Так, відповідаючи на запитання, чи є ймовірність ризиків для ПриватБанку з погляду націоналізації у зв'язку зі зміною керівника НБУ, Смолій зауважив: "Я не думаю, що призначення одного очільника цієї інституції може вплинути на питання взаємовідносин з ПриватБанком".
"Оскільки, по-перше, в НБУ немає одноосібного прийняття рішень, немає таких сфер, де одна людина може щось вирішити. З іншого боку, сьогодні тільки справи проти Національного банку є, тому що ПриватБанк погасив кредити рефінансування, і всі взаємовідносини з колишніми власниками - це питання до власника, до Кабінету міністрів”, - додав він.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому проект постанови № 3772, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським, про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України. Відповідне рішення підтримали 286 народних депутатів України.
Як раніше повідомлялося, глава Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав заяву про звільнення через “систематичний політичний тиск”.
Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.
Також ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.