Смолий: смена главы НБУ не повлияет на ситуацию с ПриватБанком
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Отставка главы НБУ Якова Смолия и назначение нового главы Нацбанка не повлияет на политику государства в отношении ПриватБанка, так как у НБУ нет единоличного принятия решений, где один человек может что-то решать. Об этом во время брифинга заявил глава Национального банка Украины (2018-2020 годов) Яков Смолий, передает корреспондент УНН.
Так, отвечая на вопрос, есть ли вероятность рисков для ПриватБанка с точки зрения национализации в связи со сменой руководителя НБУ, Смолий заметил: "Я не думаю, что назначение одного руководителя этого учреждения может повлиять на вопрос взаимоотношений с ПриватБанком".
"Поскольку, во-первых, в НБУ нет единоличного принятия решений, нет таких сфер, где один человек может что-то решить. С другой стороны, сегодня только дело против Национального банка есть, потому что ПриватБанк погасил кредиты рефинансирования, и все взаимоотношения с бывшими владельцами - это вопрос к владельцу, к Кабинету министров", - добавил он.
Напомним, Верховная Рада приняла в целом проект постановления № 3772, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским, об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов Украины.
Как ранее сообщалось, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля подал заявление об увольнении из-за "систематического политического давление".
Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.
Также вечером 2 июля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.