СММ ОБСЄ вперше з 2015 року не зафіксувала порушень "режиму тиші" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях, вперше з початку збору даних, пише УНН з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.
У період з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала сукупно 251 порушення режиму припинення вогню.
“Вперше, відколи Місія розпочала систематичний збір даних, не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях”, — вказали у ОБСЄ.
У вечірні години безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ дальнього радіуса дії зафіксував 3 вантажівки та мікроавтобус, що їхали ґрунтовою дорогою в непідконтрольному урядові районі Донецької області неподалік від кордону з Російською Федерацією, де відсутні пункти пропуску через кордон.
“Місія продовжувала здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів в районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського. БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив присутність людей на ділянках розведення в районах Золотого й Петрівського у вечірній та нічний час”, — додали у СММ.
Додамо, що у перший день всеосяжного припинення вогню зафіксували 111 порушень.