СММ ОБСЄ: кількість порушень тиші на Донбасі за тиждень зросла на 40%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Всього за тиждень безпекова ситуація в зоні АТО погіршилася на 40%. Про це заявив перший заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН з посиланням на Twitter SMM OSCE.
"Безпекова ситуація вздовж лінії зіткнення в східній Україні погіршилася протягом тижня, кількість порушень режиму припинення вогню збільшилася на 40%", - сказав А.Хуг.
Як повідомляв УНН, 2 листопада представники спеціальної моніторингової групи ОБСЄ повідомили, що знову мали обмежений доступ на трьох ділянках розведення в зон АТО через мінну небезпеку.