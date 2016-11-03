СММ ОБСЄ: кількість порушень тиші на Донбасі за тиждень зросла на 40%

"Безпекова ситуація вздовж лінії зіткнення в східній Україні погіршилася протягом тижня, кількість порушень режиму припинення вогню збільшилася на 40%", - сказав А.Хуг.

Як повідомляв УНН, 2 листопада представники спеціальної моніторингової групи ОБСЄ повідомили, що знову мали обмежений доступ на трьох ділянках розведення в зон АТО через мінну небезпеку.