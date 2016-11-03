СММ ОБСЕ: количество нарушений тишины на Донбассе за неделю выросло на 40%

"Ситуация с политикой безопасности вдоль линии столкновения в восточной Украине ухудшилась в течение недели, количество нарушений режима прекращения огня увеличилось на 40%", - сказал А.Хуг.

Как сообщал УНН, 2 ноября представители специальной мониторинговой группы ОБСЕ сообщили, что снова имели ограниченный доступ на трех участках разведения в зоне АТО из-за минной опасности.