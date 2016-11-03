СММ ОБСЕ: количество нарушений тишины на Донбассе за неделю выросло на 40%
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Всего за неделю ситуация с безопасностью в зоне АТО ухудшилась на 40%. Об этом заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН со ссылкой на Twitter SMM OSCE.
"Ситуация с политикой безопасности вдоль линии столкновения в восточной Украине ухудшилась в течение недели, количество нарушений режима прекращения огня увеличилось на 40%", - сказал А.Хуг.
Как сообщал УНН, 2 ноября представители специальной мониторинговой группы ОБСЕ сообщили, что снова имели ограниченный доступ на трех участках разведения в зоне АТО из-за минной опасности.