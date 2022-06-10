Смертним вироком іноземцям у “днр” росія підіймає ставки на переговорах – радник глави МВС

Цитата

“Є вже твіт Державного секретаря США Ентоні Блінкена. Він заявляє про те, що звертається до офіційного кремля і до його маріонеток, щоб перестати займатися неправовими речами, які не мають нічого спільного із міжнародними законами ведення війни. І сьогодні він анонсував розмову із нашим міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Тому я думаю, що наша зовнішньополітична позиція буде дуже чітко скоординована із Сполученими Штатами Америки , із Британією. Я думаю, що взагалі з усім Європейським Союзом”, – сказав Денисенко.

Деталі

Водночас він зауважив, що Київ має чітко розуміти, що насправді суд над іноземцями – це підняття росією ставок в переговорному процесі, вони використовують їх як заручників.

"Спеціально для цього, в такій блискавичній швидкості, проведений цей суд. Це зроблено для того, щоб тиснути на світ з проведенням переговорів із російською федерацією. З іншої сторони, 11 вересня, ви повинні пам’ятати, що відбудуться довибори до регіональних дум і губернаторів у 27 регіонах російської федерації. І вибори багато в чому будуть таким собі вотумом довіри для ведення війни, і вотумом довіри до політики путіна щодо воєнних дій на території України. І суд над нашими військовополоненими, на жаль, буде в принципі однією з частин цієї передвиборчої кампанії", - наголосив Денисенко.

Доповнення

"Суд" самопроголошеної “днр” 9 червня "засудив" до страти підданих Великої Британії Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагіма, які воювали у складі Збройних сил України.

Глава Міністерства закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що винесений на тимчасово окупованій території України вирок двом британським підданим, які воювали на боці ЗСУ, не є легітимним.

Британський депутат Роберт Дженрік сьогодні повідомив, що українська влада у пріоритетному порядку включить британських громадян Ейдена Асліна та Шона Піннера, які отримали від “днр" "вирок" у вигляді смертної кари, до списку на обмін військовополонених.



