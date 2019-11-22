Смертельну ДТП на Житомирщині спричинив співробітник прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Учасником смертельної ДТП у Житомирській області, в якій загинув скутерист, був також працівник прокуратури. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася 21 листопада на автодорозі неподалік смт Новогуйвинське. Слідством встановлено, що водій автомобіля Toyota, чоловік 1988 року народження, який працює водієм в прокуратурі, не впорався з керуванням службового авто та виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення зі скутером, яким керував чоловік 1973 року народження.
У результаті отриманих травм скутерист загинув на місці.
За цим фактом розпочато досудове розслідування. Проведено експертизу, яка не виявила у водія авто слідів алкоголю в крові.
Нагадаємо, на Житомирщині "ЗАЗ" зіткнувся з "КамАЗом", загинули двоє дорослих і дитина.