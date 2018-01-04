Смертельна ДТП під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Смертельна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинула жінка-водій, сталася близько 19:10 на Гостемельській трасі, приблизно 2 км від Києва, передає УНН з посиланням на портал dtp.kiev.ua.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Hyundai Accent їхала зі сторони міста Ірпінь у бік Києва та з невідомих причин виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з автомобілем Fiat Doblo. Від зіткнення Hyundai перевернувся і відлітів у кювет.
Хоча швидка приїхала доволі швидко, жінку-водія Hyundai, 32 років, врятувати не вдалося. Водій Fiat отримав легкі травми.
На місці працює слідчо-оперативна група та патрулі поліції. Рух транспорту в бік Ірпеня ускладнено.
Як раніше повідомляло інформаційне агенство УНН, у Києві на повороті на Білогородку біля Житомирської траси сталася п’яна дорожньо-транспортна пригода, учасником якої став суддя Києво-Святошинського суду з Білої Церкви Усатов Дмитро. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрили кримінальне провадження.