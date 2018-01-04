Смертельное ДТП под Киевом

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Accent ехала со стороны города Ирпень в сторону Киева и по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Fiat Doblo. От столкновения Hyundai перевернулся и отлет в кювет.

Хотя скорая приехала довольно быстро, женщину-водителя Hyundai, 32 лет, спасти не удалось. Водитель Fiat получил легкие травмы.

На месте работает следственно-оперативная группа и патрули полиции. Движение транспорта в сторону Ирпеня затруднено.

Как ранее сообщало информационное агентство УНН, в Киеве на повороте на Белогородку у Житомирской трассы произошла пьяная дорожно-транспортное происшествие, участником которой стал судья Киево-Святошинского суда из Белой Церкви Усатов Дмитрий. По факту дорожно-транспортного происшествия открыли уголовное производство.