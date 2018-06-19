Смертельна ДТП на Полтавщині: автівка врізалася у відбійник і згоріла вщент
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Автомобіль в'їхав у відбійник та перекинувся, внаслідок чого виникло загоряння, в с. Вили Полтавської області. Внаслідок ДТП загинули двоє людей. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Полтавській області, передає УНН.
Так, автокатастрофа сталася 18 червня, близько 20:00 на автошляху Київ-Харків-Довжанський, в с. Вили Лубенського району.
"Автомобіль Audi під керуванням 45-річного мешканця м. Харків допустив зіткнення із відбійником з подальшим перекиданням та загорянням автомобіля. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 37-річна пасажир автомобіля, мешканка Харкова, отримала тілесні ушкодження, від яких загинула на місці пригоди. Водій помер в реанімаційному відділенні лікарні", – йдеться в повідомленні.
Наразі поліцейські з'ясовують обставини та причини аварії.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України.
Нагадаємо, дві автівки зіткнулися в районі селища Мешково-Погорілове у Миколаївській області. Внаслідок цього сталося займання одного з транспортних засобів.