Смертельное ДТП в Полтавской области: автомобиль врезался в отбойник и сгорел дотла
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Автомобиль въехал в отбойник и перевернулся, в результате чего произошло возгорание, в с. Вилы Полтавской области. В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области, передает УНН.
Так, автокатастрофа произошла 18 июня, около 20:00 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, в с. Вилы Лубенского района.
"Автомобиль Audi под управлением 45-летнего жителя г. Харьков столкнулся с отбойником с последующим опрокидыванием и возгоранием автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летняя пассажир автомобиля, жительница Харькова, получила телесные повреждения, от которых погибла на месте происшествия. Водитель умер в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении.
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины аварии.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины.
Напомним, два автомобиля столкнулись в районе поселка Мешково-Погорелово в Николаевской области. В результате произошло возгорание одного из транспортных средств.