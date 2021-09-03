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Смертельна ДТП на Львівщині: у поліції повідомили деталі та уточнили кількість загиблих

Смертельна ДТП на Львівщині: у поліції повідомили деталі та уточнили кількість загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. У смертельній ДТП у Львівській області загинуло троє осіб, дві неповнолітні - 10 та 16 років госпіталізовані, лікарі докладають усіх зусиль аби врятувати їх життя, передає УНН із посиланням на поліцію Львівської області.

Деталі

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 3 вересня, о 16.15 на вулиці Самбірській у місті Рудки Самбірського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій сідлового тагяча Renault, 36-річний мешканець Львівського району, не впорався з керуванням, внаслідок чого тягач з причепом виїхав на тротуар, збив електроопору, в’їхав у магазин та перекинувся.
Від травм, отриманих внаслідок ДТП, водій вантажівки помер на місці події.

Також під час аварії тілесні ушкодження отримали четверо пішоходів, які були на тротуарі - усі мешканці Самбірщини. Двоє з них, 47-річний чоловік та жінка, його ровесниця, померли на місці ДТП. Ще двоє дівчат віком 10 та 16 років - госпіталізовані, лікарі докладають усіх зусиль аби врятувати їх життя.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Раніше

У Львівській області водій тагяча Renault виїхав на тротуар, де збив електроопору та в'їхав у продуктовий магазин. У результаті ДТП загинули чотири людини - серед яких сам водій та неповнолітня дівчина-пішохід.

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