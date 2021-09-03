Смертельна ДТП у Львівській області: вантажівка в'їхала у магазин, серед загиблих неповнолітня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Львівській області водій тагяча Renault виїхав на тротуар, де збив електроопору та в'їхав у продуктовий магазин. У результаті ДТП загинули чотири людини - серед яких сам водій та неповнолітня дівчина-пішохід, передає УНН із посиланням на поліцію Львівської області.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 3 вересня, близько 16.20, на вулиці Самбірській у місті Рудки Самбірського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій сідлового тагяча Renault не вправся з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору та в'їхав у продуктовий магазин.
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"Від тілесних ушкоджень, отриманих внаслідок ДТП, водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці події. Крім того, травми отримала неповнолітня дівчина-пішохід, яка була доставлена до лікарні. Незважаючи на зусилля медиків, потерпіла померла у медзакладі. Особи усіх учасників ДТП встановлюються", - йдеться у повідомленні.
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На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини та територіального підрозділу поліції.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання її правової кваліфікації.