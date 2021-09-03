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Карколомна ДТП у Києві: водій Audi протаранив три авто, розбив голову і пішов у кафе "святкувати"

Київ • УНН

 • 46486 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Масштабна ДТП сталась у Голосіївському районі за адресою вулиця Маршала Конєва, 12. Внаслідок аварії розбиті чотири автівки та є двоє потерпілих, передає УНН.

Деталі

Водій автомобіля Opel зупинився в крайній правій полосі для того, щоб заїхати на парковку продуктового магазину. У дзеркало заднього виду побачили, як на повній швидкості на них летить Audi, водій якого навіть не намагався гальмувати, а навпаки тиснув на газ. Удар прийшовся в задню праву частину, від чого Opel відкинуло на метрів 10 на зустрічну смугу. Audi продовжив рух далі і влетів у припарковані два автомобіля Lexus та Toyota, останні зміг "перепаркувати" на декілька метрів в сторону.

Далі винуватець ДТП пересів на пасажирське сидіння, інші учасники події та свідки намагалися надати першу медичну допомогу, так як він не був пристебнутим та розбив лобове скло головою, а він вийшов зі своєї автівки та пішов у кафе "святкувати".

Тільки через певний час його знайшли поліцейські які прибули на виклик та передали медикам для надання медичної допомоги.

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За словами свідків водій Audi був у сильному алкогольному сп'яніння. Поки медики намагалися надати допомогу, останній кидався на поліцію, а інших учасників звинувачував у створенні ДТП. У результаті був госпіталізований до лікарні.

Також отримав травму носа пасажир Opel, який був пристебнутий паском безпеки. Уламки від автівок розкидані по всій дорозі.

На місце події також прибули власники припаркованих автівок, вони в шоковому стані. Працюють слідчі, які і встановлять всі обставини події.

Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.

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