Масштабная ДТП в Киеве: водитель Audi протаранил три авто, разбил голову и пошел в кафе "праздновать"

ukru
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
08:22 • 5781 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 32677 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 64147 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 139400 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 158052 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 126178 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121814 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 160541 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124972 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 170208 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 79786 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 67722 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 75069 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 90382 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

05:01 • 35616 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 158060 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 160545 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 318785 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 285518 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 270018 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 6576 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 139394 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 128838 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 170208 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 125427 просмотра
Актуальное
Масштабная ДТП в Киеве: водитель Audi протаранил три авто, разбил голову и пошел в кафе "праздновать"

Масштабная ДТП в Киеве: водитель Audi протаранил три авто, разбил голову и пошел в кафе "праздновать"

Киев  •  УНН

 • 46477 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Масштабное ДТП произошло в Голосеевском районе по адресу улица Маршала Конева, 12. В результате аварии разбиты четыре машины и есть двое пострадавших, передает УНН.

Детали

Водитель автомобиля Opel остановился в крайней правой полосе для того, чтобы заехать на парковку продуктового магазина. В зеркало заднего вида увидели, как на полной скорости на них летит Audi, водитель которого даже не пытался тормозить, а наоборот давил на газ. Удар пришелся в заднюю правую часть, от чего Opel отбросило на метров 10 на встречную полосу. Audi продолжил движение дальше и влетел в припаркованные два автомобиля Lexus и Toyota, последние смог "перепарковать" на несколько метров в сторону.

Далее виновник ДТП пересел на пассажирское сиденье, другие участники происшествия и свидетели пытались оказать первую медицинскую помощь, так как он не был пристегнут и разбил лобовое стекло головой, а он вышел из своей машины и пошел в кафе "праздновать".

Только через некоторое время его нашли полицейские прибывшие на вызов и передали медикам для оказания медицинской помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двойная ДТП в Киеве: авто влетело в машину, которая остановилась из-за другой аварию

По словам свидетелей, водитель Audi был в сильном алкогольном опьянении. Пока медики пытались оказать помощь, последний бросался на полицию, а других участников обвинял в создании ДТП. В результате был госпитализирован в больницу.

Также получил травму носа пассажир Opel, который был пристегнут ремнем безопасности. Обломки от автомобилей разбросаны по всей дороге.

На место происшествия также прибыли владельцы припаркованных автомобилей, они в шоковом состоянии. Работают следователи, которые и установят все обстоятельства происшествия.

Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы