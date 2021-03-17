Смерть від Covid-19 настане скоріше, ніж ускладнення від вакцини – лікар

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“Зараз активно розганяється тема, що вакцина AstraZeneca небезпечна. Про це знають всі, і відповідна реакція - не будемо вакцинуватись. Будем чекати на кращу. На 5 000 000 вакцинованих зафіксовано 30!!! випадків тромбозу. Для порівняння, у невакцинованих пацієнтів, які перебувають на лікуванні частота цього ускладнення сягає від 17 до 23%”, - написав він у FB.

Деталі

Гуля навів статистику захворюваності на Житомирщині, зауваживши, що на 63 тисячі підтверджених випадків Covid-19 зафіксовано вже тисячу смертей.

“Відчуваєте різницю? 5 мільйонів і 30 ускладнень. 63 тисячі і 1 000 померлих. AZ (AstraZeneca – ред.) на сьогодні дає 65-70% захисту від COVID-19. Не 100%, тут я згоден, але це краще ніж 0!!! Тепер далі... В Україні щороку помирає десь біля 600 тис. населення, левова частина припадає на захворювання серцево-судинної системи. Це десь біля 33 тис. громадян в місяць. Щороку виявляють 150 тис. онкологічних хворих. 12 500 в місяць!!! Будьте критичними. Думайте про себе і своїх близьких”, - наголосив він і додав фотографію своєї вакцинації.

Вакцинація в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Вакциною Covishield зробив щеплення міністр Степанов собі та своїм батькам.

За 20 днів зі старту кампанії з вакцинації щеплення від COVID-19 отримали вже майже 72 тисячі людей, одній людині вже вкололи дві дози вакцини. Найбільше вакцинуються на Донеччині, найменше - на Житомирщині.