Смерть от Covid-19 наступит скорее, чем осложнения от вакцины - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Врач из Житомирской области Михаил Гуля сравнил статистику смерти от COVID-19 со статистикой осложнений от вакцинации и призвал украинцев задуматься, сообщает УНН.
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"Сейчас активно разгоняется тема, что вакцина AstraZeneca опасна. Об этом знают все, и ответная реакция - не станем прививаться. Будем ждать лучше. На 5 000 000 вакцинированных зафиксировано 30!!! случаев тромбоза. Для сравнения, у невакцинированных пациентов, находящихся на лечении частота этого осложнения составляет от 17 до 23%", - написал он в FB.
Детали
Гуля привел статистику заболеваемости в Житомирской области, отметив, что на 63 000 подтвержденных случаев Covid-19 зафиксировано уже тысячу смертей.
"Чувствуете разницу? 5 000 000 и 30 осложнений. 63 000 и 1 000 умерших. AZ (AstraZeneca - ред.) на сегодня дает 65-70% защиты от COVID-19. Не 100%, здесь я согласен, но это лучше чем 0!!! Теперь дальше ... В Украине ежегодно умирает где-то около 600 тыс. населения, львиная доля приходится на заболевания сердечно-сосудистой системы. Это где-то около 33 тыс. граждан в месяц. Ежегодно выявляют 150 тыс. онкологических больных. 12 500 в месяц !!! Будьте критичны. Думайте о себе и своих близких", - подчеркнул он и добавил фотографию своей вакцинации.
Вакцинация в Украине
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). Вакциной Covishield сделал прививку министр Степанов себе и своим родителям.
За 20 дней со старта кампании по вакцинации прививки от COVID-19 получили уже почти 72 000 человек, одному человеку уже вкололи две дозы вакцины. Больше всего прививаются в Донецкой области, меньше всего - в Житомирской.