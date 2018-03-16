Смерть у столичному ресторані: свідки кажуть, що чоловік сам порізав собі шию
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У поліції розповіли деталі щодо смерті у ресторані на столичному Подолі, повідомивши про розповіді свідків, що чоловік вийшов і кілька разів вдарив себе ножем у шию. Цю інформацію перевіряють. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
За даними поліції, до чергової частини Подільського управління поліції зателефонував співробітник закладу харчування із повідомленням про те, що на виході із приміщення він виявив труп чоловіка. На виклик негайно виїхала слідчо-оперативна група та кінологи. Правоохоронці оглядають територію та спілкуються зі свідками події.
"Попередньо відомо, що чоловік із дівчиною перебували у закладі. Після обіду вони рушили до виходу, однак дівчина повернулася, бо забула банківську картку. Коли ж повернулася, побачила непритомного чоловіка із ножовим пораненням шиї", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що правоохоронці встановили його особу, це - житель столиці, 1989 року народження.
"За словами свідків, чоловік вийшов і кілька разів вдарив себе ножем у шию. Цю інформацію ретельно перевіряють", - додали у поліції.
Ця подія, як зазначається, належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Подільського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією – самогубство.
Причина смерті чоловіка буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.