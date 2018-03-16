Смерть в столичном ресторане: свидетели говорят, что мужчина сам порезал себе шею
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В полиции рассказали детали относительно смерти в ресторане на столичном Подоле, сообщив о рассказах сведетелей, что мужчина вышел и несколько раз ударил себя ножом в шею. Эту информацию проверяют. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
По данным полиции, в дежурную часть Подольского управления полиции позвонил сотрудник заведения питания с сообщением о том, что на выходе из помещения он обнаружил труп мужчины. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа и кинологи. Правоохранители осматривают территорию и общаются со свидетелями происшествия.
"Предварительно известно, что мужчина с девушкой находились в заведении. После обеда они направились к выходу, однако девушка вернулась, потому что забыла банковскую карточку. Когда же вернулась, увидела мужчину без сознания с ножевым ранением шеи", - говорится в сообщении.
Указано, что правоохранители установили его личность, это - житель столицы, 1989 года рождения.
"По словам свидетелей, мужчина вышел и несколько раз ударил себя ножом в шею. Эту информацию тщательно проверяют", - добавили в полиции.
Это событие, как отмечается, должным образом зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Подольского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - самоубийство.
Причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.