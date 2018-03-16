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Смерть в столичном ресторане: свидетели говорят, что мужчина сам порезал себе шею

Смерть в столичном ресторане: свидетели говорят, что мужчина сам порезал себе шею

Киев  •  УНН

 • 13039 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В полиции рассказали детали относительно смерти в ресторане на столичном Подоле, сообщив о рассказах сведетелей, что мужчина вышел и несколько раз ударил себя ножом в шею. Эту информацию проверяют. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

По данным полиции, в дежурную часть Подольского управления полиции позвонил сотрудник заведения питания с сообщением о том, что на выходе из помещения он обнаружил труп мужчины. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа и кинологи. Правоохранители осматривают территорию и общаются со свидетелями происшествия.

"Предварительно известно, что мужчина с девушкой находились в заведении. После обеда они направились к выходу, однако девушка вернулась, потому что забыла банковскую карточку. Когда же вернулась, увидела мужчину без сознания с ножевым ранением шеи", - говорится в сообщении.

Указано, что правоохранители установили его личность, это - житель столицы, 1989 года рождения.

"По словам свидетелей, мужчина вышел и несколько раз ударил себя ножом в шею. Эту информацию тщательно проверяют", - добавили в полиции.

Это событие, как отмечается, должным образом зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Подольского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - самоубийство.

Причина смерти мужчины будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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