Смерть в столичном ресторане: свидетели говорят, что мужчина сам порезал себе шею

КИЕВ. 16 марта. УНН. В полиции рассказали детали относительно смерти в ресторане на столичном Подоле, сообщив о рассказах сведетелей, что мужчина вышел и несколько раз ударил себя ножом в шею. Эту информацию проверяют. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.