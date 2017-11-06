Смерть та арешти. Огляд подій за 30 жовтня – 5 листопада

ОКУЄВА

Ветерана АТО та чеченську активістку Аміну Окуєву вбили ввечері 30 жовтня під Києвом. Автомобіль, в якому вона була зі своїм чоловіком чеченським військовим Адамом Осмаєвим, був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області. За попередніми даними, стрілянину вели двоє людей з автоматів. Після вбивства зловмисники зникли у невідомому напрямку.

Окуєва отримала поранення в голову, від якого померла на місці. Трохи пізніше стало відомо, що по авто активісти випустили 15 куль, п’ять з яких влучили в активістку.

Осмаєв отримав серйозне поранення в ногу, проте його життю, за словами лікарів, нічого не загрожує. Поліція кваліфікувала замах на Окуєву та Осмаєва як замовне вбивство.

Секретар РНБО Олександр Турчинов звинуватив у вбивстві чеченської активістки Росію. У своєму Facebook він написав, що вбивство Аміни Окуєвої є викликом для України: мовляв, Москва продовжує агресію на сході України, розгорнула терор в глибокому тилу та знищує мужніх захисників України.

"Сьогодні ми втратили Аміну Окуєву, яка стала справжнім героєм чеченського й українського народу. Для кожного патріота України вона стала рідною сестрою. І ворог повинен відповісти за вбивство нашої сестри", — написав Турчинов.

Турчинова підтримали і деякі експерти, заявивши, що окрім Кремля до вбивства Окуєвої може мати відношення президент Чечні Рамзан Кадиров. Сам Кадиров тим часом казав, що не має ніякого стосунку до цього інциденту, та звинувачував в вбивства Окуєвої українські спецслужби.

АВАКОВ

Олександра Авакова, сина міністра внутрішніх справ України, детективи НАБУ затримали 31 жовтня після обшуків у нього вдома.

Його та ще двох осіб звинуватили у розтраті бюджетних коштів.

За версією слідства, в 2015 році зазначені особи були причетні до закупівлі за рахунок Міністерства внутрішніх справ України рюкзаків за ціною, істотно вищою, ніж середня ринкова. За інформацією досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно та не відповідав вимогам, встановленим МВС України.

Як розповів директор НАБУ Артем Ситник, вартість рюкзаків оцінюється в 555 грн, у той час як заявлена ціна склала 2900 грн. У результаті цього державі було завдано збитків у розмірі понад 14 млн грн.

У середу, 1 листопада, Солом'янський районний суд Києва обрав для Олександра Авакова запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком до 31 грудня. При цьому Авакова-молодшого зобов'язали ще носити електронний браслет. Такий самий запобіжний захід суд обрав і для іншого фігуранта "справи рюкзаків" – колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря.

У четвер, 2 листопада, Олександр Аваков заявив, що "справа рюкзаків" є спробою політичного тиску на його батька та не має нічого спільного з боротьбою з корупцією. Сам міністр внутрішніх справ заявив, що його син не має відношення до так званої "справи рюкзаків" і доведе свою невинність в суді. Його підтримали і в партії "Народний фронт", одним з лідерів якої є Арсен Аваков. Представники партії заявили що вважають затримання Олександра Авакова "політичним шоу" та "боротьбою за владу".

МАНАФОРТ

Пола Манафорта – американського політтехнолога, який тривалий час працював в Україні на Віктора Януковича, Партію регіонів і Опозиційний блок – цього тижня в США взяли під домашній арешт.

Загалом, Манафорту пред'явили звинувачення по 12 пунктам. Зокрема, його звинувачують у несплаті податків і відмиванні грошей, які він отримав в Україні. Також його звинувачують в змові проти Сполучених Штатів з метою відмивання грошей, у виконанні незаконних послуг для іноземних замовників, брехливих заявах і відмові надати звіти про іноземні банківські та фінансові рахунки.

Так, у період з 2006 по 2015 роки Манафорт і його бізнес-партнер Річард Гейтс приховували від Америки свою діяльність в якості агентів уряду України, Партії регіонів і "Опозиційного блоку". Вони просували інтереси політичних партій України та їх лідерів, зокрема Віктора Януковича, і отримували за це десятки мільйонів доларів. Гроші, отримані за роботу в Україні, Манафорт і його партнер відмивали через іноземні корпорації, банківські рахунки, підставні компанії та джерела в США. Також вони не вказували свої заощадження за кордоном у податкових деклараціях у США.

За даними слідства, через офшорні рахунки Манафорта та Гейтса загалом пройшло більше 75 млн доларів. Також, нібито, Манафорт відмив понад 18 млн доларів, на які він купував нерухомість (зокрема, кондомініум на Манхеттені за 2 млн 850 тисяч доларів і будинок в Брукліні за 3 млн доларів), товари і послуги в США, але не платив з цих доходів податки.

В Україні ім’я Манафорта почули, коли вибухнув скандал, пов'язаний з "чорною бухгалтерією" Партії регіонів: серед одержувачів готівки значився Пол Манафорт. Тоді політтехнолог працював у передвиборчому штабі Дональда Трампа та змушений був звільнитися, щоб не кидати тінь на Трампа.

Цього тижня Манафорт і Річард Гейтс здалися федеральним органам влади у Вашингтоні. Трохи пізніше вони предстали перед судом, який розпорядився взяти зловмисників під домашній арешт.

За звільнення з-під домашнього арешту Манафорт пропонував заставу в розмірі 12 мільйонів доларів, проте суд відхилив його клопотання. Як повідомили американські ЗМІ, Манафорту загрожує до 80 років в'язниці.