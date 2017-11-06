Смерть и аресты. Обзор событий за 30 октября - 5 ноября

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 57479 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 124980 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106054 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108670 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107183 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100320 просмотра

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11 марта, 06:59 • 102518 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главной новостью недели стало убийство чеченской активистки Амины Окуевой и два ареста: сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и американского политтехнолога Пола Манафорта.

ОКУЕВА

Ветерана АТО и чеченскую активистку Амину Окуеву убили вечером 30 октября под Киевом. Автомобиль, в котором она была со своим мужем чеченским военным Осмаевым, был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. По предварительным данным, стрельбу вели два человека из автоматов. После убийства злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Окуева получила ранение в голову, от которого скончалась на месте. Чуть позже стало известно, что по авто активисты выпустили 15 пуль, пять из которых попали в активистку.

Осмаев получил серьезное ранение в ногу, однако его жизни, по словам врачей, ничего не угрожает. Полиция квалифицировала покушение на Окуеву и Осмаева как заказное убийство.

Секретарь СНБО Александр Турчинов обвинил в убийстве чеченской активистки Россию. В своем Facebook он написал, что убийство Амины Окуевой является вызовом для Украины: мол, Москва продолжает агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу и уничтожает мужественных защитников Украины.

"Сегодня мы потеряли Амину Окуеву, которая стала настоящим героем чеченского и украинского народа. Для каждого патриота Украины она стала родной сестрой. И враг должен ответить за убийство нашей сестры", - написал Турчинов.

Турчинова поддержали и некоторые эксперты, заявив, что кроме Кремля к убийству Окуевои может иметь отношение президент Чечни Рамзан Кадыров. Сам Кадыров тем временем говорил, что не имеет никакого отношения к этому инциденту, и обвинял в убийства Окуевой украинские спецслужбы.

АВАКОВ

Александра Авакова, сына министра внутренних дел Украины, детективы НАБУ задержали 31 октября после обысков у него дома.

Его и еще двух человек обвинили в растрате бюджетных средств.

По версии следствия, в 2015 году указанные лица были причастны к закупке за счет Министерства внутренних дел Украины рюкзаков по цене, существенно выше, чем средняя рыночная. По информации досудебного расследования, товар не был поставлен вовремя и не отвечал требованиям, установленным МВД Украины.

Как рассказал директор НАБУ Артем Сытник, стоимость рюкзаков оценивается в 555 грн, в то время как заявленная цена составила 2900 грн. В результате этого государству был нанесен ущерб в размере более 14 млн грн.

В среду, 1 ноября, Соломенский районный суд Киева избрал для Александра Авакова меру пресечения в виде личного обязательства сроком до 31 декабря. При этом Авакова-младшего обязали еще носить электронный браслет. Такую же меру пресечения суд избрал и для другого фигуранта "дела рюкзаков" - бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря.

В четверг, 2 ноября, Александр Аваков заявил, что "дело рюкзаков" является попыткой политического давления на его отца и не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией. Сам министр внутренних дел заявил, что его сын не имеет отношения к так называемому "делу рюкзаков" и докажет свою невиновность в суде. Его поддержали и в партии "Народный фронт", одним из лидеров которой является Арсен Аваков. Представители партии заявили, что считают задержание Александра Авакова "политическим шоу" и "борьбой за власть".

МАНАФОРТ

Пола Манафорта - американского политтехнолога, который долгое время работал в Украине на Виктора Януковича, Партию регионов и Оппозиционный блок - на этой неделе в США взяли под домашний арест.

В общем, Манафорту предъявили обвинения по 12 пунктам. В частности, его обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег, которые он получил в Украине. Также его обвиняют в заговоре против Соединенных Штатов с целью отмывания денег, в исполнении незаконных услуг для иностранных заказчиков, лживых заявлениях и отказе предоставить отчеты об иностранных банковских и финансовых счетах.

Так, в период с 2006 по 2015 годы Манафорт и его бизнес-партнер Ричард Гейтс скрывали от Америки свою деятельность в качестве агентов правительства Украины, Партии регионов и "Оппозиционного блока". Они продвигали интересы политических партий Украины и их лидеров, в частности Виктора Януковича, и получали за это десятки миллионов долларов. Деньги, полученные за работу в Украине, Манафорт и его партнер отмывали через иностранные корпорации, банковские счета, подставные компании и источники в США. Также они не указывали свои сбережения за рубежом в налоговых декларациях в США.

По данным следствия, через оффшорные счета Манафорта и Гейтса в целом прошло более 75 млн долларов. Также, якобы, Манафорт отмыл более 18 млн долларов, на которые он покупал недвижимость (в частности, кондоминиум на Манхэттене за 2850000 долларов и дом в Бруклине за 3 млн долларов), товары и услуги в США, но не платил с этих доходов налоги.

В Украине имя Манафорта услышали, когда разразился скандал, связанный с "черной бухгалтерией" Партии регионов: среди получателей наличных числился Пол Манафорт. Тогда политтехнолог работал в предвыборном штабе Дональда Трампа и вынужден был уволиться, чтобы не бросать тень на Трампа.

На этой неделе Манафорт и Ричард Гейтс сдались федеральным органам власти в Вашингтоне. Чуть позже они предстали перед судом, который распорядился взять злоумышленников под домашний арест.

За освобождение из-под домашнего ареста Манафорт предлагал залог в размере 12000000 долларов, однако суд отклонил его ходатайство. Как сообщили американские СМИ, Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы.

Украинские Национальные Новости

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