Смерть священика через COVID-19: у МВС закликали віруючих не забувати про запобіжні заходи

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Померлий від коронавірусу священик з Тернопільщини встиг перед встановленням діагнозу поспілкуватися з 500 людьми. У зв’язку з цим, віруючих закликали не забувати про запобіжні заходи під час пандемії коронавірусу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.