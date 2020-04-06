Смерть священика через COVID-19: у МВС закликали віруючих не забувати про запобіжні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Померлий від коронавірусу священик з Тернопільщини встиг перед встановленням діагнозу поспілкуватися з 500 людьми. У зв’язку з цим, віруючих закликали не забувати про запобіжні заходи під час пандемії коронавірусу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.
За словами заступника голови МВС, сьогодні вранці помер 56-річний священик Олег Вінницкий, який був першим зафіксованим хворим на COVID-19 на Тернопільщині.
"Звертаюсь до священнослужителів та вірян всіх конфесій - будь ласка, будьте обережними при спілкуванні один з одним. Спілкуйтесь виключно із застосуванням засобів індівідульного захисту органів дихання. Не наближуйтесь один до одного на відстань менше ніж 1,5 метри. Бережіть себе, своїх рідних та близьких та всіх оточуючих", - нагадує він.
Геращенко зазначає, що не знаючи про те, що священик інфікований, отець проводив релігійні обряди, бував на похоронах, спілкувався з вірянами.
"Загалом до встановлення діагнозу він встиг поспілкуватись з біля 500 людьми. Його приклад демонструє, що саме священнослужителі є в групі найбільшого ризику зараження вірусом, разом з медиками, поліцейськими, прикордонниками, касирами супермаркетів та аптек. Тих, хто продовжує за своїми обов’язками та покликанням спілкуватись з великою кількістю людей, незважаючи на небезпеку", - додає він.
Тернопільщина є одним із епіцентрів розвитку епідемії в Україні. Сьогодні там зарєстровано 160 підтверджених випадків захворювання коронавірусною хворобою.
Нагадаємо, на Тернопільщині помер 57-річний священик, який перший в області отримав позитивний тест на COVID-19.