Смерть священника из-за COVID-19: в МВД призвали верующих не забывать о мерах предосторожности
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Умерший от коронавируса священник из Тернопольской области успел перед установлением диагноза пообщаться с 500 людьми. В связи с этим, верующих призвали не забывать о мерах предосторожности во время пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.
По словам заместителя главы МВД, сегодня утром скончался 56-летний священник Олег Винницкий, который был первым зафиксированным больным COVID-19 в Тернопольской области.
"Обращаюсь к священнослужителям и верующим всех конфессий - пожалуйста, будьте осторожны при общении друг с другом. Общайтесь исключительно с применением средств индивидульных защиты органов дыхания. Не приближайтесь друг к другу на расстояние менее 1,5 метра. Берегите себя, своих родных и близких и всех окружающих", - напоминает он.
Геращенко отмечает, что не зная о том, что священник инфицирован, он проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с верующими.
"В целом до установления диагноза он успел пообщаться с около 500 людьми. Его пример показывает, что именно священнослужители есть в группе наибольшего риска заражения вирусом, вместе с медиками, полицейскими, пограничниками, кассирами супермаркетов и аптек. Тех, кто продолжает по своим обязательствам и призванием общаться с большим количеством людей, несмотря на опасность", - добавляет он.
Тернопольская область является одним из эпицентров развития эпидемии в Украине. Сегодня там зарестровано 160 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью.
Напомним, в Тернопольской области умер 57-летний священник, который первым в области получил положительный тест на COVID-19.