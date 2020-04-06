Смерть священника из-за COVID-19: в МВД призвали верующих не забывать о мерах предосторожности

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Умерший от коронавируса священник из Тернопольской области успел перед установлением диагноза пообщаться с 500 людьми. В связи с этим, верующих призвали не забывать о мерах предосторожности во время пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.