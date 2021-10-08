Смерть нардепа Полякова: прокуратура наголосила, що причину встановить розтин, він уже триває
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті народного депутата України Антона Полякова, визначили за Київською міською прокуратурою. Наразі тривають слідчі дії: водія таксі, у якому депутату стало зле, допитують слідчі. Причина смерті нардепа буде встановлена за результатами розтину, який наразі триває. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Київської міської прокуратури.
Цитата:
"Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті народного депутата України Антона Полякова", - повідомили у прокуратурі.
"Причина смерті буде встановлена за результатами розтину, який наразі триває", - додали у відомстві.
Деталі
У прокуратурі знову повторили обставини того, що сталося.
"За попередніми даними, в ніч на 8 жовтня 2021 року, народного депутата виявили у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР. За словами водія таксі, за кілька хвилин до того, вказаний пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота", - вказали у відомстві.
Працівники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, чоловік помер, додали у прокуратурі.
"На цей час відомості про смерть народного депутата внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування доручено СУ ГУ НП в місті Києві", - зазначили у відомстві.
Доповнення
33-річного народного депутата Антона Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим, поліція Києва встановлює обставини смерті нардепа, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.
За повідомленнями колег-нардепів, смерть депутата Антона Полякова констатували о 2:45.
При потерпілому, за даними прокуратури, виявлено та вилучено цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитують слідчі.