Смерть нардепа Полякова: прокуратура отметила, что причину установит вскрытие, оно уже идет

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти народного депутата Украины Антона Полякова, определили за Киевской городской прокуратурой. Сейчас продолжаются следственные действия: водителя такси, в котором депутату стало плохо, допрашивают следователи. Причина смерти нардепа будет установлена по результатам вскрытия, которое уже идет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

Цитата:

"Киевская городская прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти народного депутата Украины Антона Полякова", - сообщили в прокуратуре.

"Причина смерти будет установлена по результатам вскрытия, которое сейчас продолжается", - добавили в ведомстве.

Детали

В прокуратуре снова повторили обстоятельства случившегося.

"По предварительным данным, в ночь на 8 октября 2021 года, народного депутата обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, который остановили сотрудники патрульной полиции за нарушение ПДД. По словам водителя такси, за несколько минут до этого, указанный пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота", - указали в ведомстве.

Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, однако проведенные ими реанимационные мероприятия результата не дали, мужчина умер, добавили в прокуратуре.

"В настоящее время сведения о смерти народного депутата внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено СУ ГУ НП в городе Киеве", - отметили в ведомстве.

Дополнение

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти нардепа, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть".

По сообщениям коллег-нардепов, смерть депутата Антона Полякова констатировали в 2:45.

При потерпевшем, по данным прокуратуры, обнаружено и изъято ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства. Автомобиль осмотрено и изъято, водителя допрашивают следователи.

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