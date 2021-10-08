Смерть нардепа Полякова: прокуратура отметила, что причину установит вскрытие, оно уже идет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти народного депутата Украины Антона Полякова, определили за Киевской городской прокуратурой. Сейчас продолжаются следственные действия: водителя такси, в котором депутату стало плохо, допрашивают следователи. Причина смерти нардепа будет установлена по результатам вскрытия, которое уже идет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.
Цитата:
"Киевская городская прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти народного депутата Украины Антона Полякова", - сообщили в прокуратуре.
"Причина смерти будет установлена по результатам вскрытия, которое сейчас продолжается", - добавили в ведомстве.
Детали
В прокуратуре снова повторили обстоятельства случившегося.
"По предварительным данным, в ночь на 8 октября 2021 года, народного депутата обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, который остановили сотрудники патрульной полиции за нарушение ПДД. По словам водителя такси, за несколько минут до этого, указанный пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота", - указали в ведомстве.
Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, однако проведенные ими реанимационные мероприятия результата не дали, мужчина умер, добавили в прокуратуре.
"В настоящее время сведения о смерти народного депутата внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено СУ ГУ НП в городе Киеве", - отметили в ведомстве.
Дополнение
33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти нардепа, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть".
По сообщениям коллег-нардепов, смерть депутата Антона Полякова констатировали в 2:45.
При потерпевшем, по данным прокуратуры, обнаружено и изъято ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства. Автомобиль осмотрено и изъято, водителя допрашивают следователи.