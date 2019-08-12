Смерть малолітнього на Хмельниччині: поліція вже опитала частину пасажирів потяга, в якому їхав хлопчик

“Частину осіб вже встановили та опитали, всі вони вказують, що жодних конфліктів не було”, — сказали в прес-службі.

Також, в прес-службі повідомили, що слідчі продовжують встановлювати абсолютно всіх, хто від початкової точки до кінцевої у Києві в різний період часу їхали у вагоні із загиблим.

Нагадаємо, на Хмельниччині поліцейські встановлюють обставини смерті 11-річного хлопчика, тіло якого виявили поблизу залізничних колій.

25 липня, близько 06.00, на лінію “102” надійшло повідомлення від залізничного техніка про те, що в селі Волоське Деражнянського району між залізничними коліями виявлено тіло підлітка.