Смерть малолітнього на Хмельниччині: поліція вже опитала частину пасажирів потяга, в якому їхав хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Правоохоронці встановили частину осіб, які їхали у вагоні потяга „Рахів — Київ“ в якому перебував 11-річний підліток, тіло якого виявили поблизу залізничних колій у Хмельницькій області. Про це журналісту УНН розповіли в прес-службі ГУНП Хмельницької області.
“Частину осіб вже встановили та опитали, всі вони вказують, що жодних конфліктів не було”, — сказали в прес-службі.
Також, в прес-службі повідомили, що слідчі продовжують встановлювати абсолютно всіх, хто від початкової точки до кінцевої у Києві в різний період часу їхали у вагоні із загиблим.
Нагадаємо, на Хмельниччині поліцейські встановлюють обставини смерті 11-річного хлопчика, тіло якого виявили поблизу залізничних колій.
25 липня, близько 06.00, на лінію “102” надійшло повідомлення від залізничного техніка про те, що в селі Волоське Деражнянського району між залізничними коліями виявлено тіло підлітка.