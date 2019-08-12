Смерть малолетнего в Хмельницкой области: полиция уже опросила часть пассажиров поезда, в котором ехал мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Правоохранители установили часть лиц, которые ехали в вагоне поезда "Рахов - Киев" в котором находился 11-летний подросток, тело которого обнаружили вблизи железнодорожных путей в Хмельницкой области. Об этом журналисту УНН рассказали в пресс-службе ГУНП Хмельницкой области.
"Часть лиц уже установили и опросили, все они указывают, что никаких конфликтов не было", - сказали в пресс-службе.
Также, в пресс-службе сообщили, что следователи продолжают устанавливать абсолютно всех, кто от начальной точки до конечной в Киеве в разный период времени ехали в вагоне с погибшим.
Напомним, в Хмельницкой области полицейские устанавливают обстоятельства смерти 11-летнего мальчика, тело которого обнаружили вблизи железнодорожных путей.
25 июля, около 06.00, на линию "102" поступило сообщение от железнодорожного техника о том, что в селе Волосское Деражнянского района между железнодорожными путями обнаружено тело подростка.