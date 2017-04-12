Службою ДСНС за минулу добу врятовано двоє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 2 тис. 187 виїздів, передає УНН з посиланням на ДСНС.
У результаті вжитих заходів врятовано двоє осіб, 209 будівель та п’ять одиниць автотракторної техніки.
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Як повідомляв УНН, рятувальники в Одесі ліквідували пожежу на причалі площею 1000 кв.м., яка пошкодила 15 дерев’яних та металопластикових приватних будинків.