Службою ДСНС за минулу добу врятовано двоє осіб

У результаті вжитих заходів врятовано двоє осіб, 209 будівель та п’ять одиниць автотракторної техніки.

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Як повідомляв УНН, рятувальники в Одесі ліквідували пожежу на причалі площею 1000 кв.м., яка пошкодила 15 дерев’яних та металопластикових приватних будинків.