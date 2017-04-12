Службой ДСНС за минувшие сутки спасено два человека

В результате принятых мер спасено два человека, 209 зданий и пять единиц автотракторной техники.

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Как сообщал УНН, спасатели в Одессе ликвидировали пожар на причале площадью 1000 кв.м., которая повредила 15 деревянных и металлопластиковых частных домов.