Службой ДСНС за минувшие сутки спасено два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 2 тыс. 187 выездов, передает УНН со ссылкой на ДСНС.
В результате принятых мер спасено два человека, 209 зданий и пять единиц автотракторной техники.
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Как сообщал УНН, спасатели в Одессе ликвидировали пожар на причале площадью 1000 кв.м., которая повредила 15 деревянных и металлопластиковых частных домов.