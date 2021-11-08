Слухання по MH17 триватимуть у грудні: чого чекати

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“Судовий процес призупинено до 10:00 середи 8 грудня 2021 року. І це стосується справи Пулатова, а також справи Гіркіна, Дубинського і Харченка", — сказав суддя.

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Додамо, що на слуханнях у грудні очікується виступ сторони обвинувачення. Також раніше повідомлялося, що 8 грудня заплановано обговорити питання компенсацій жертвам трагедії.

Раніше сьогодні слово взяли родичі жертв катастрофи, які не змогли виступити в суді раніше.

Як заявив голова Фонду жертв катастрофи (Stichting Vliegramp MH17) Піт Плуг, близькі жертв хочуть знати, хто несе відповідальність за збивання літака, від рядового і, можливо, до Кремля.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю. Всі 298 осіб, що знаходилися на борту, загинули.

24 травня 2018 року Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.

У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги почався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17. Підозрювані - троє громадян Росії і один - України - Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.