"Слуги народу" запросили Шмигаля на сьогоднішнє засідання фракції: про що говоритимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Парламентська фракція “Слуга народу” сьогодні збереться на засідання для обговорення низки питань, зокрема і кадрових. Для представлення кандидатів на посаду в уряді запросили Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Про це УНН розповіла заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.
“Якщо повертатися до питання про засідання фракції, ми плануємо сьогодні два великих блоки питань обговорити. Перше - це зустрітися з кандидатами на посаду віце-прем’єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Це там Олег Уруський, колишній голова Державного космічного агентства і колишній перший заступник міністра промисловості. І буде кандидат на посаду голови Антимонопольного комітету - це Ольга Піщанська, вона зараз виконує обов’язки. Ми запросили на фракцію Прем’єр-міністра (Дениса Шмигаля - ред.), також його очікуємо, щоб він представив, власне, кандидатів”, - сказала Кравчук.
Також вона додала, що другий блок питань для обговорення стосуватиметься масштабних законопроектів, які будуть виноситися у сесійну залу, зокрема, щодо Виборчого кодексу.
“Там багато правок, щоб ми вийшли на фінальний варіант, який буде підтримувати фракція”, - додала Кравчук.
Як повідомляв УНН раніше, "слуги народу" в понеділок, 13 липня, планували зібратися на засідання фракції.