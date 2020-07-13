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4 марта, 13:25 • 114043 просмотра

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"Слуги народа" пригласили Шмыгаля на сегодняшнее заседание фракции: о чем будут говорить

"Слуги народа" пригласили Шмыгаля на сегодняшнее заседание фракции: о чем будут говорить

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Парламентская фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание для обсуждения ряда вопросов, в том числе и кадровых. Для представления кандидатов на должность в правительстве пригласили Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Об этом УНН рассказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Если возвращаться к вопросу о заседании фракции, мы планируем сегодня два больших блока вопросов обсудить. Первое - это встретиться с кандидатами на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Это там Олег Уруский, бывший председатель Государственного космического агентства и бывший первый заместитель министра промышленности. И будет кандидат на должность председателя Антимонопольного комитета - это Ольга Пещанская, она сейчас исполняет обязанности. Мы пригласили на фракцию Премьер-министра (Дениса Шмыгаля - ред.), а также его ожидаем, чтобы он представил, собственно, кандидатов", - сказала Кравчук.

Также она добавила, что второй блок вопросов для обсуждения будет касаться масштабных законопроектов, которые будут выноситься в сессионный зал, в частности, относительно Избирательного кодекса.

"Там много правок, чтобы мы вышли на финальный вариант, который будет поддерживать фракция", - добавила Кравчук.

Как сообщал УНН ранее, "слуги народа" в понедельник, 13 июля, планировали собраться на заседание фракции.

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