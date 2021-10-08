"Слуга народу" збереться 18 жовтня, щоб обговорити кадрові питання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Народні депутати фракції “Слуга народу” зберуться на засідання 18 жовтня для обговорення кадрових ротацій в Кабінеті Міністрів України. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат від “Слуги народу” Олексій Устенко.
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“Зберемося на обговорення кадрових питань. Будемо розглядати на звільнення частину міністрів”, — розповів Устенко.
Деталі
Засідання фракції пройде 18 жовтня. Як повідомив під час спілкування з журналістами в кулуарах Верховної Ради голова фракції Давид Арахамія, на даному засіданні будуть присутні самі кандидати на посади міністрів. Він додав, що засідання пройде у КВЦ “Парковий”.
“Щодо міністрів, дійсно, будемо визначатися на засіданні фракції 18 жовтня. Можливо, буде і президент, але ще невідомо. Будуть кандидати (на засіданні фракції — ред.)”, — заявив він.
Нагадаємо
7 жовтня Верховна Рада усунула з посади спікера Парламенту Дмитра Разумкова. Ініціаторами його звільнення були депутати “Слуг народу” на чолі з Давидом Арахамія і Олександром Корнієнко.
Сьогодні новим спікером став Руслан Стефанчук. Першого віцеспікера так і не обрали, тому що Рада закрила засідання.