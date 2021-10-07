Відставка Разумкова: як голосували фракції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. На засіданні Верховної Ради народні депутати України відправили у відставку спікера Ради Дмитра Разумкова. Стало відомо, скільки голосів віддала кожна фракція “за” і “проти”, передає УНН, посилаючись на сайт Ради.
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Так, президентська фракція “Слуга народу” відправила Дмитра Разумкова у відставку, віддавши 215 голосів “за” відкликання. Лише 7 нардепів проголосували “проти”, серед них: Людмила Буймістер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Володимир Козак, Оксана Дмитрієва, Василь Мокан та Неллі Яковлєва.
Утрималися — 4 депутати, не голосували — 7, відсутні 11 парламентарів.
Фракція політичної партії “Опозиційна платформа — за життя” віддала 23 голоси “проти”, тобто 0 “за”. Серед тих, хто голосував “проти” були наступні депутати: Нестор Шуфрич, Юрій Бойко, Микола Скорик, та інші.
Не голосували 12 парламентарів, відсутні — 9.
Фракція “Європейська солідарність” одноголосно не підтримала відставку Разумкова. “Проти” проголосували 27 з 27 народних депутатів.
Фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” віддала 20 голосів з 25 можливих “за” відкликання Разумкова. Проти проголосував лише народний депутат Андрій Ніколаєнко, інші депутати фракції були відсутні.
Депутати фракції “Голос” віддали 6 голосів “за”, та 9 “проти”. Серед тих, хто голосував “за” були: Юлія Клименко, Ольга Стефанішина, Олександра Устінова, Андрій Шараськін та Володимир Цабаль.
Депутатська група “Довіра” віддала 18 голосів з 20 можливих “за” відставку Разумкова з посади спікера Верховної Ради. Утримався від голосування лише Микола Кучер. Не голосувала Лариса Білозір.
Депутати групи “Партія” за майбутнє" — віддали 19 голосів “за” відкликання спікера ВР з 22 можливих. Відсутні були три депутати.
Додамо
Загалом відставку Разумкова підтримали 284 народних депутати.
Фракція “Слуга народу” висунула Руслана Стефанчука на посаду голови Верховної Ради і Олександра Корнієнка на посаду першого віце-спікера парламенту.