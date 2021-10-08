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"Слуга народа" соберется 18 октября, чтобы обсудить кадровые вопросы

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Народные депутаты фракции “Слуга народа” соберутся на заседание 18 октября для обсуждения кадровых ротаций в Кабинете Министров Украины. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат от “Слуги народа” Алексей Устенко.

Цитата

“Соберемся на обсуждение кадровых вопросов. Будем рассматривать на увольнение часть министров”, — рассказал Устенко.

Детали

Заседание фракции пройдет 18 октября. Как сообщил во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады глава фракции Давид Арахамия, на данном заседании будут присутствовать сами кандидаты на должности министров. Он добавил, что заседание пройдет в КВЦ “Парковый”.

“В отношении министров, действительно, будем определяться на заседании фракции 18 октября. Возможно, будет и президент, но ещё неизвестно. Будут кандидаты (на заседании фракции — ред.)”, — заявил он.

Напомним

7 октября Верховная Рада отстранила с должности спикера Парламента Дмитрия Разумкова. Инициаторами его увольнения были депутаты “Слуг народа” во главе с Давидом Арахамией и Александром Корниенко.

Сегодня новым спикером стал Руслан Стефанчук. Первого вице-спикера так и не выбрали, так как Рада закрыла заседание.

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