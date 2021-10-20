"Слуг народу", зрадників та Киву: нардепи розповіли кого, потрібно перевірити на психічне здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Верховній Раді заговорили про примусову перевірку нардепів на психічні порушення. УНН запитали депутатів, що вони про це думають та чи готові до перевірки.
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Наприклад народний депутат від “Слуги народу” Олександр Мережко заявив, що почати перевірку на психічне здоров’я потрібно з нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви.
“Треба всіх перевіряти... Почати з Киви, мабуть”, — сказав Мережко.
Нардеп від “Європейська Солідарність” Володимир Вятрович також натякнув на Киву. “Дивлячись на діяльність деяких людей народних депутатів так напевно. Я думаю (потрібно почати — ред.) з одного любителя салютів на 15 жовтня”, — сказав Вятрович.
Додамо, що Кива опублікував відео влаштованого ним 15 жовтня салюту з приводу, він висловився, “ліквідації” провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандери.
“Всіх зрадників, всіх людей, які не дотримують обіцянок народу України, починаємо з них”, — поділився власною думкою народний депутат з фракції “Слуга Народу” Микола Тищенко.
Нардеп від “Європейська Солідарність” Софія Федина вважає, що перевірити на психічне здоров’я необхідно всіх “Слуг народу”. “Треба потерпілого перевірити психоневрологічному диспансерові, а далі всіх підряд “Слуг народу”, — сказала Федина.
Також народні депутати казали, що варто перевірити психічне здоров’я нардепа від “Слуги народу” Галини Третьякової.
Контекст
Під час засідання в Раді депутат від групи “Партія “За майбутнє” Ігор Палиця заявив, що депутат від “Слуги народу” Галина Третьякова у партійному чаті “слуг народу” відреагувала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявивши, що відтепер “стало на одного ворога менше”.
Своєю чергою Третьякова відреагувала заявою, що “коли люди, які боряться за свободу слова, яка гарантована кожній людині в залі Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь платки на рота, то мені здається, що „ганьба“ це вам”. Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що до регламентного комітету направили листа про відсторонення Третьякової від засідань на 5 днів.
33-річного народного депутата Антона Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.