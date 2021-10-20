"Слуг народа", предателей и Киву: нардепы рассказали, кого нужно проверить на психическое здоровье
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Верховной Раде заговорили о принудительной проверке нардепов на психические нарушения. УНН спросили депутатов, что они об этом думают и готовы ли к проверке.
Детали
Например народный депутат от “Слуги народа” Александр Мережко заявил, что начать проверку на психическое здоровье нужно с нардепа от ОПЗЖ Ильи Киви.
“Надо всех проверять... Начнем с Кивы, пожалуй”, — сказал Мережко.
Нардеп от “Европейская Солидарность” Владимир Вятрович также намекнул на Киву. “Глядя на деятельность некоторых людей народных депутатов так наверное. Я думаю (нужно начать — ред.) с одного любителя салютов на 15 октября”, — сказал Вятрович.
Добавим, что Кива опубликовал видео устроенного им 15 октября салюта по поводу, как он выразился, “ликвидации” проводника Организации Украинских Националистов Степана Бандеры.
“Всех предателей, всех людей, которые не соблюдают обещаний народу Украины, начинаем с ним”, — поделился собственным мнением народный депутат из фракции “Слуга народа” Николай Тищенко.
Нардеп от “Европейская Солидарность” София Федина считает, что проверить на психическое здоровье необходимо всех “слуг народа”. “Надо потерпевшего проверить в психоневрологическом диспансере, а дальше всех подряд „Слуг народа“, — сказала Федина.
Также народные депутаты говорили, что стоит проверить психическое здоровье нардепа от „Слуги народа“ Галины Третьяковой.
Контекст
Во время заседания в Раде депутат от группы „Партия „За будущее“ Игорь Палица заявил, что депутат от „Слуги народа“ Галина Третьякова в партийном чате „слуг народа“ отреагировала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявив, что отныне“ стало на одного врага меньше”.
В свою очередь Третьякова отреагировала заявлением, что “когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку в зале Конституции, и считают, что они могут навязывать кому-то платки на рот, то мне кажется, что „позор“ это вам”. Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что в регламентный комитет направили письмо об отстранении Третьяковой от заседаний на 5 дней.
33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”.