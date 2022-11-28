Словник Вебстера назвав головне слово 2022 року

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За визначенням словника, газлайтинг – це психологічне маніпулювання людиною, зазвичай протягом тривалого часу, яке змушує жертву сумніватися у правильності власних думок, сприйняття реальності чи спогадів і зазвичай призводить до замішання, втрати впевненості та почуття власної гідності, невпевненості у своїх емоційних переживаннях і психічній стабільності та залежності від маніпулятора.

"В епоху дезінформації – фейкових новин, теорій змови, тролів у Twitter та діпфейків – газлайтинг перетворився на термін нашого часу", – зазначили укладачі словника.

Як повідомили, у 2022 році зафіксовано зростання кількості пошуків "газлайтингу" на 1740%. Високий інтерес до цього слова зберігався протягом усього року.

Нагадаємо

Словник англійської мови Collins Dictionary назвав "пермакризу" словом 2022 року.