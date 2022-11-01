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Collins назвав слово року: вплинула війна рф проти України

Collins назвав слово року: вплинула війна рф проти України

Київ • УНН

 • 245569 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Словник англійської мови Collins Dictionary назвав слово "permacrisis" ("пермакриза") словом року, пише УНН з посиланням на BBC News.

Деталі

"Пермакриза - слово, що описує відчуття щодо життя в період війни, інфляції та політичної нестабільності - було обрано словом року за версією Collins Dictionary", - пише видання

Це "підсумовує, наскільки жахливим був 2022 рік для багатьох людей", сказав голова Collins Learning Алекс Бікрофт.

Слово очолило щорічну добірку Collins з 10 слів або фраз, які "відображають нашу мову, що постійно розвивається, і переживання тих, хто її використовує".

"Мова може бути дзеркалом того, що відбувається в суспільстві та та у світі в цілому, і цей рік кидає виклик за викликом", - зауважив Бікрофт.

Він вважає зрозумілим, що люди можуть відчувати, що "ми перебуваємо в постійному стані невизначеності та занепокоєння", після того, як "пережили потрясіння, спричинені Brexit, пандемією, суворою погодою, війною в Україні, політичною нестабільністю, енергетичною кризою та кризою вартості життя".

"Наш цьогорічний список відображає поточний стан світу – не дуже хороші новини, хоча, з рішучістю українського народу, що відображено включенням Києва, і світанком нової карольської ери у Великій Британії, є промінці надії", - зауважив Бікрофт.

Ось список 10 слів і фраз в алфавітному порядку, а також їх визначення:

  • Carolean: що стосується Карла III або його правління.
  • Kyiv: столиця України, на річці Дніпро.
  • Lawfare: стратегічне використання судових процесів для залякування чи створення перешкод опоненту.
  • Partygate: політичний скандал через зібрання, що проводилися в британських урядових установах у 2020 і 2021 роках всупереч обмеженням у сфері охорони здоров'я, які існували на той час.
  • Permacrisis: тривалий період нестабільності та незахищеності, особливо внаслідок серії катастрофічних подій.
  • Quiet quitting: практика не виконувати більше роботи, ніж за контрактом, особливо для того, щоб витрачати більше часу на особисті справи; практика виконувати небагато роботи чи взагалі не виконувати її, перебуваючи своєму робочому місці.
  • Splooting: положення лежачи на животі з витягнутими ногами. 
  • Sportswashing: спонсорство або реклама спортивних заходів з метою зміцнення репутації, раніше заплямованої, або відволікання уваги від сумнівної діяльності.
  • Vibe shift: значна зміна переважаючої культурної атмосфери чи тенденції.
  • Warm bank: опалювана будівля, куди можуть піти люди, які не можуть дозволити собі опалювати власне житло.

Доповнення

У 2021 році видавництво Harper Collins, що випускає тлумачний словник англійської мови, назвало словом року вираз "NFT", абревіатуру словосполучення "невзаємозамінний токен".

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