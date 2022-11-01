Collins назвал слово года: повлияла война рф против Украины

Детали

"Пермакризис - слово, описывающее ощущения относительно жизни в период войны, инфляции и политической нестабильности - было выбрано словом года по версии Collins Dictionary", - пишет издание

Это "подводит итог, насколько ужасным был 2022 год для многих людей", сказал глава Collins Learning Алекс Бикрофт.

Слово возглавило ежегодную подборку Collins из 10 слов или фраз, которые "отражают наш постоянно развивающийся язык и переживания тех, кто его использует".

"Язык может быть зеркалом того, что происходит в обществе и в мире в целом, и этот год бросает вызов за вызовом", - отметил Бикрофт.

Он считает понятным, что люди могут чувствовать, что "мы находимся в постоянном состоянии неопределенности и беспокойства", после того, как "пережили потрясения, вызванные Brexit, пандемией, суровой погодой, войной в Украине, политической нестабильностью, энергетическим кризисом и кризисом стоимости жизни".

"Наш список этого года отражает текущее состояние мира – не очень хорошие новости, хотя, с решимостью украинского народа, что отражено включением Киева, и рассветом новой карольской эры в Великобритании, есть лучики надежды", - отметил Бикрофт.

Вот список 10 слов и фраз в алфавитном порядке, а также их определения:



Carolean: что касается Карла III или его правления.



Kyiv: столица Украины, на реке Днепр.



Lawfare: стратегическое использование судебных процессов для запугивания или создания препятствий для оппонента.



Partygate: политический скандал из-за собраний, проводившихся в британских правительственных учреждениях в 2020 и 2021 годах вопреки существовавшим в то время ограничениям в сфере здравоохранения.



Permacrisis: длительный период нестабильности и незащищенности, особенно в результате серии катастрофических событий.



Quiet quitting: практика не выполнять больше работы, чем по контракту, особенно для того, чтобы тратить больше времени на личные дела; практика выполнять немного работы или вообще не выполнять ее, находясь на своем рабочем месте.



Splooting: положение лежа на животе с вытянутыми ногами.



Sportswashing: спонсорство или реклама спортивных мероприятий с целью укрепления репутации, ранее запятнанной, или отвлечения внимания от сомнительной деятельности.



Vibe shift: значительное изменение преобладающей культурной атмосферы или тенденции.



Warm bank: отапливаемое здание, куда могут пойти люди, которые не могут позволить себе отапливать собственное жилье.



Дополнение

В 2021 году издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало словом года выражение "NFT", аббревиатуру словосочетания "невзаимозаменяемый токен".